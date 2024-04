MS está sob alerta de chuva nesta sexta-feira

Com previsão instável, esta sexta-feira (12) deve ser chuvosa em MS. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas que abarca todo o estado.

São esperadas precipitações entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h, mas baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas pelo Instituto.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as instabilidades atmosféricas são influenciadas pela atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que, quando combinada com o calor e a umidade, forma mais chuvas.

Trazendo mudanças climáticas significativas, o deslocamento de cavados e uma frente fria oceânica contribuirão para a formação de nuvens e precipitações em Mato Grosso do Sul.

Temperaturas

As regiões norte, centro e oeste do Estado devem estar mais propensas a receber chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas máximas devem variar entre 28°C e 30°C na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para o nordeste e sudeste, onde podem alcançar até 34°C.

Na região sul, a temperatura mínima deve ser de 21°C , com máxima de 30°C. Já nas regiões sudoeste, norte e pantaneira, as mínimas devem ficar entre 23°C e 25°C, com máximas entre 28°C e 31°C. Nas regiões sudeste, Bolsão e leste, as mínimas esperadas são de 23°C a 25°C, com máximas de até 33°C a 34°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Quanto aos ventos, eles devem predominar entre o quadrante norte e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em pontos isolados.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet