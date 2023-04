Neste fim de semana Mato Grosso do Sul estreia na Liga de Futsal Feminina, fato histórico e inédito para o estado através da equipe Serc/UCDB, de Campo Grande. Os jogos serão realizados na capital, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco e a estreia sul-mato-grossense será no sábado, às 16h30. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

