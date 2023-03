MS fecha a Copa Brasil e o Brasileiro Sub-17 de Wrestling com cinco medalhas e classificação ao Pan

Mato Grosso do Sul teve participação no Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior – Copa Brasil “Aline Silva” e no Campeonato Brasileiro Sub-17 de Wrestling no último fim de semana, em São Paulo (SP). A delegação voltou com cinco medalhas (um ouro, duas pratas e dois bronzes), além de uma classificação ao Campeonato Pan-Americano da modalidade.

A equipe sul-mato-grossense foi composta por nove atletas, comandados pelo técnico Agnaldo Pereira dos Santos, da academia RA Fitness & Combat. Marciel Martinez Gonçalves alcançou o lugar mais alto do pódio no Brasileiro Sub-17, competindo no estilo livre até 92 kg. Com a vitória, o lutador garantiu vaga direta ao Campeonato Pan-Americano da categoria, que ocorrerá no México, de 23 a 25 de junho deste ano.

Depois de um ano afastada devido a uma lesão no joelho, Assíria Daniela da Silva retornou com tudo aos tapetes. A atleta de 22 anos terminou com a prata no CBI Sênior – Copa Brasil “Aline Silva”, no estilo livre feminino até 53 kg.

Os “irmãos Silva”, Pedro Samuel e Paulo André dividiram a mesma categoria de peso (74 kg), no estilo livre, e conquistaram prata e bronze, respectivamente. Já na luta greco-romana do Campeonato Brasileiro Sub-17, Mato Grosso do Sul obteve mais uma medalha com Luan Alves Cabral, que terminou em terceiro lugar na categoria até 55 kg.

