MS fica abaixo da média nacional no total de bares e restaurantes que operam no prejuízo

Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela aumento substancial no número de empresas operando no vermelho no mês de agosto. Segundo o estudo, em Mato Grosso do Sul, 15% dos bares e restaurantes locais operaram no prejuízo, no mês pesquisado, um percentual bem menor que o da média nacional - no Brasil 24% do total das empresas pesquisadas relataram operar sem lucro, um aumento de 5% em relação à pesquisa de julho.

Para o presidente da Abrasel MS, João Francisco Denardi, esse percentual abaixo dos outros mercados é reflexo dos benefícios que o setor possui no Estado. “Nosso setor vem lutando para conseguir superar os desafios. Aqui no Estado temos o apoio do governo estadual com isenção do ST e também do ICMS para quem é Simples e redução de 7% para 2% do ICMS para quem não é Simples, o que nos dá fôlego, fazendo com estejamos num cenário mais favorável em relação ao restante do país, mas é importante frisar que a cada dia temos que enfrentar novos desafios e que não estamos totalmente recuperados das perdas”.

Quem opera no prejuízo aponta queda nas vendas, impostos, dívidas com empréstimos e custos com alimentos e bebidas. A empresária Graziele Neves tem um bar e restaurante na Vila Olinda, em Campo Grande, ela diz que a “única coisa que afeta financeiramente são os impostos”.

Outros motivos apontados: eventos climáticos que reduziram fluxo de clientes (13%), custos relacionados à localização, como aluguel, conservação, reformas etc (20%), custo da energia (20%) e custo com pessoal (47%).

Colaborou Isabela Duarte

(*Com informações Abrasel)