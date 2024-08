MS fica abaixo da meta projetada pelo Ideb em todas as etapas de ensino

Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano passado. O indicador varia com notas de 0 a 10 e é composto por resultados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e às médias de desempenho nas avaliações.

De acordo com o índice, em 2023 Mato Grosso do Sul alcançou 5,6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), mas o resultado ficou 0,2 pontos abaixo da meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do Ideb, realizado entre 2007-2021. Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º) , Mato Grosso do Sul alcançou 4,8 pontos e o ensino médio registrou 4,0 pontos, ficando assim abaixo da meta do Ideb projetada para o estado em todas as etapas de ensino.

Continue Lendo...

Confira a matéria completa sobre o assunto:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações



O Brasil só superou a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Para o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, o resultado do Ideb reforça a importância de o MEC seguir atuando junto aos estados e aos municípios para a superação das desigualdades educacionais. “Estamos cientes do tamanho do nosso desafio para garantir uma educação pública de qualidade para todos. Por isso, estamos investindo em programas transformadores como o Pé-de-Meia e o Escola em Tempo Integral”, defendeu.

Para enfrentar os desafios nessas duas etapas de ensino, o MEC investe em programas como Pé-de-Meia, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes no Ensino Médio, com previsão de atender quase 4 milhões de estudantes em 2024 com uma poupança de até R$ 9,2 mil ao longo de sua trajetória no Ensino Médio. Para garantir que os estudantes aprendam mais, o MEC também vem apoiando a criação de 3,2 milhões de novas vagas em tempo integral com investimento de R$ 12 bilhões até 2026. Uma escola mais atrativa, com mais tempo e segurança em todo o Brasil é o foco do Programa Escola em Tempo Integral.

O Governo Federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) está implantando 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. O investimento é de R$ 2,5 bilhões. São R$ 25 milhões para cada unidade, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para compra de equipamentos e mobiliário. Serão 1,4 mil novas matrículas por instituto, totalizando 140 mil novas vagas para nossos jovens e garantindo a expansão da Educação Profissional e Tecnológica no Ensino Médio.



Ideb

O Indicador foi criado em 2007, mesmo momento em que se estabeleceu o "Compromisso Todos pela Educação” (Decreto nº 6.094/2007), com metas a serem atingidas por cada estado brasileiro, o Distrito Federal, bem como resultados projetados para cada unidade escolar. O primeiro ciclo do Ideb se encerrou em 2021. Em janeiro de 2024, o Inep instituiu um Grupo Técnico (GT Novo Ideb), com o objetivo de elaborar um estudo técnico para subsidiar o MEC na atualização do Índice e das novas metas.