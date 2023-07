Mato Grosso do Sul ganhou nesta semana o seu primeiro Núcleo do Agroligadas. Uma iniciativa presente em outros estados, que aproxima o campo e a cidade, através da ação de mulheres do setor do agronegócio. Thays Felicio, coordenadora regional do Núcleo de Costa Rica/MS, participou do CBN Agro deste sábado (15).

Confira a entrevista na íntegra: