MS Gás reduz tarifa média do combustível no Estado

A tarifa média do Gás Natural (GN) será reduzida em 4% em Mato Grosso do Sul a partir dessa terça-feira, 1° de agosto. A medida será aplicada para todos os segmentos de consumo, segundo a Diretora Administrativa e Financeira da Companhia, Bernadete Rangel, beneficiando consumidores dos setores residencial, comercial, industrial, cogeração e automotivo.

No caso do Gás Natural Veicular (GNV), será o segundo incentivo tarifário, já que além de uma redução da tarifa na bomba de abastecimento, o Governo do Estado reduziu o ICMS sobre o preço do combustível de 17% para 12%, dentro do pacote que isentou também as taxas de conversão e vistoria.

É facultado à Companhia de Gás, no entanto, adotar tarifas diferenciadas considerando nível, tipo e perfil de consumo, não podendo extrapolar a tarifa média, calculada com base no preço de compra da commodity e custos do transporte e distribuição.

Por ser fonte que está protagonizando o processo de transição energética, o Gás Natural é como um dos suprimentos mais viáveis do ponto de vista econômico e ambiental. A oferta é estável e contínua e isso contribui para a estabilidade dos preços a longo prazo. É um combustível confiável e previsível, o que dá mais segurança aos consumidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Energia Limpa

O Gás Natural é uma opção de energia mais limpa em comparação com outros combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Sua queima reduz emissões de dióxido de carbono (CO2) significativamente menores, bem como menos poluentes atmosféricos, como dióxido de carbono (SO2) e óxidos de poluição (NOx). Isso contribui para a redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade do ar.

*Com informações do Governo do Estado