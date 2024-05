MS inicia o envio de 15 mil cobertores doados para o Rio Grande do Sul

Começou nesta segunda-feira (13) o embarque de 15 mil cobertores doados para o Rio Grande do Sul. O envio está sendo feito pelo Governo do Estado é sera feito por via aérea. Todo o trabalho de transporte é organizado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estadual.

De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Hugo Djan Leite, a destinação dessas doações, assim como do carregamento de água e de outros suprimentos que já foram enviados para o Rio Grande do Sul, ficará a cargo do Gabinete de Crise do governo gaúcho.

"Por determinação do governador Eduardo Riedel estamos encaminhando ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Na semana passada foram solicitados pelo Gabinete de Crise, agentes de Defesa Civil com especialização em logística humana", explica Djan Leite, que completa.

Na semana passada, o Governo de Mato Grosso do Sul enviou dois caminhões com água potável e equipes que vão auxiliar na logística e organização das doações no resgate às vítimas. O carregamento de água e as equipes de resgate chegaram na madrugada de sábado (11) em Porto Alegre

O governador Eduardo Riedel acompanhou a saída dos agentes e destacou que o Governo do Estado está empenhado na mobilização de pessoal e suprimentos para dar apoio neste momento de crise que passa o Rio Grande do Sul.

"Esse deslocamento de pessoal e suprimentos da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, levando caminhões carregados de água e doações, van e duas viaturas, vai se somar ao time que já está atuando lá no Rio Grande do Sul com helicóptero e duas guarnições de resgate com barcos. O mais importante é a mobilização que sociedade já está fazendo. Tem saído diariamente carretas com água, colchões, cobertores, alimentos e outros suprimentos arrecadados", destaca Riedel.

O governador ainda acrescenta que "cidadãos sul-mato-grossense, vamos estender nossas mãos nesse momento porque as doações são extremamente importantes. Diversas instituições do Estado e iniciativa privada estão envolvidas nessa mobilização de apoio, suporte e resgate para os nossos irmãos gaúchos", ressalta.

Nos próximos dias, também serão enviados outros caminhões com alimentos e insumos médicos. Nesta terça-feira (14), a previsão é de que 19 médicos também se desloquem para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

*Com informações da Defesa Civil

