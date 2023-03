MS institui Centro de Operações de Emergência para enfrentar Arboviroses

Mato Grosso do Sul instituiu o Centro de Operações de Emergência (COE) para enfrentamento das Arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya). O objetivo é auxiliar na definição de diretrizes de vigilância para prevenção, controle, acompanhamento e avaliação de ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. A resolução que formaliza o COE foi publicada nesta terça-feira (28), no Diário Oficial.

O COE deve auxiliar os 79 municípios em ações de enfrentamento às arboviroses no Estado. Segundo o assessor militar na SES, coronel Marcello Fraiha, ações continuas e estratégias já eram feitas para o enfretamento do vetor do mosquito Aedes Aegypt “O Coe tem a finalidade de enfrentamento das arboviroses, para auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção, o controle bem como o acompanhamento das ações já desenvolvidas”

O COE será composto por servidores e colaboradores da SES, envolvidos na atuação em situações de emergências de saúde sejam elas de importância nacional, estadual ou municipal de enfrentamento.

A Resolução prevê ainda, que em casos eventuais, o COE poderá convidar representantes de órgãos públicos e entidades privadas, especialistas e técnicos, para participarem de reuniões, com o objetivo de prestar assessoramento sobre temas específicos relacionados às arboviroses.

Atribuições

• Definir as estratégias e procedimentos na esfera estadual para o enfrentamento da situação epidemiológica das arboviroses, com a finalidade de reduzir os potenciais impactos dessas doenças, por meio de uma resposta coordenada, estruturada, eficiente e oportuna;

• Apoiar os municípios na estruturação das Vigilâncias em Saúde, bem como realizar o monitoramento, acompanhamento e avaliação de sua atuação;

• Mobilizar instituições de sua governança e convidar as parceiras para participarem de ações de conscientização e de combate contra o vetor;

• Estimular a sociedade quanto a importância da atuação de cada cidadão nos cuidados preventivos necessários para evitar a proliferação do mosquito;

• Avaliar os resultados das ações e estratégias, com o intuito de mantê-las, substituí-las ou aprimorá-las, conforme cada caso;

• Desenvolver outras ações inerentes à sua área de atuação, necessárias ao enfrentamento da crise.

*Com informações SES