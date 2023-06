MS marca presença no 3º AdventureNEXT Latin America

Mato Grosso do Sul se destaca, cada vez mais, no cenário do ecoturismo no mercado internacional e está participando

A FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) estará presente na edição colombiana do AdventureNEXT Latin America 2023, um dos mais importantes eventos de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina.

Segundo o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, a participação do Estado no AdventureNEXT Latin America é fundamental para a continuidade das ações em parceria com ATTA (Adventure Travel Trade Association), uma das principais organizações promotoras do ecoturismo e turismo de aventura do mundo.

O evento, que será realizado em Bogotá (Colômbia) de 25 a 27 de junho, contará com palestras, sessões de discussão de temas relacionados ao ecoturismo e turismo de aventura, rodadas de negócios e benchmark em atrativos da região.

Turismo de Aventura

Mato Grosso do Sul realizou em 2018, na Capital, o primeiro evento AdventureNEXT Latin America. O Estado tem participado continuamente das ações junto à ATTA, com o objetivo de reforçar a imagem de Mato Grosso do Sul enquanto destino de ecoturismo e natureza no mercado internacional.

O turismo de aventura cria empregos, gera renda e incentiva a preservação do meio ambiente. É um dos segmentos que mais cresce no mundo, gerando anualmente cerca de 683 bilhões de dólares em negócios, segundo o Travel Leaders Group e a ATTA.