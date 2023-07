MS movimenta mais de US$ 2 bilhões em exportação de grãos no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2023 encerrou com um volume de 5,75 milhões toneladas de grãos sul-mato-grossenses exportados, movimentando US$ 2,7 bilhões. O maior volume comercializado foi de soja, com 4,45 mi de toneladas, seguido do milho, com 1,3 de mi toneladas. Os números foram apurados pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).

Neste ano, a soma da comercialização da oleaginosa e do cereal apresentou incremento de 194% em volume e 123% em valor monetário, quando comparado com o primeiro semestre do ano anterior.

Os maiores compradores de soja foram a China, com mais de 3 bi de toneladas, equivalente a US$ 1,6 bi e a Argentina, com importação de 985 mi de toneladas, correspondente a US$ 514 milhões de dólares.

Já os grãos de milho tiveram como destino o Japão, Vietnã, Coreia Do Sul, Taiwan, Irã, China e Malásia, responsáveis por adquirirem juntos, cerca de 90% do volume comercializado.