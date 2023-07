MS ocupa o 7º lugar no ranking de captação de crédito rural

Com captação de R$ 22,5 bilhões, equivalente a 6,4% dos R$ 346,9 bilhões utilizados em operações de crédito rural no Brasil, Mato Grosso do Sul encerra o ciclo 22/23 em 7º lugar no ranking de utilização de recursos. Os dados são da Matriz de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil (Bacen) e integram o Boletim de Crédito Rural, divulgado pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), nesta semana.

“Quando olhamos a captação de crédito rural no cenário nacional, fica evidente a importância dos recursos para o desenvolvimento da cadeia produtiva, seja na agricultura ou na pecuária. Mas o que precisamos ainda, é evoluir no montante disponibilizado, considerando a inflação que acomete todos os setores da economia, impactando diretamente no bolso do produtor rural, principalmente, na aquisição de insumos. Além disso, as taxas de juros precisam viabilizar a tomada de crédito para estimular essas atividades”, afirmou o presidente da Aprosoja, André Dobashi,

No acumulado de julho de 2022 até junho de 2023, período que compreendeu a vigência do Plano Safra 22/23, o total utilizado no estado foi 15% superior ao mesmo período do Plano Safra anterior. A maior utilização foi na modalidade de custeio com 67%, seguido pelo investimento com 20%, comercialização com 12% e industrialização com apenas 1%.

Entre as atividades, 77% do montante de recurso foi destinado à agricultura e 23% à pecuária. A sojicultura captou 43% do crédito da operação de custeio, referente à R$ 6,4 bilhões, enquanto o milho utilizou 20,5%, correspondente à R$ 3,06 bilhões. A maior parte dos recursos, R$ 11,2 bilhões, equivalente à 79% do total, foi disponibilizada via instituições públicas.

*Com informações Aprosoja/MS