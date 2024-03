MS participa de mobilização nacional de combate à dengue

O Governo do Estado realiza, neste sábado (2), o Dia D alusivo à Campanha do Ministério da Saúde – ‘Brasil unido contra a dengue’! Com o tema ‘10 minutos contra a dengue’. Uma convocação para que todos dediquem 10 minutos do dia e verifiquem "todos os locais em sua residência para conferir se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença", diz a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone. A mobilização nacional tem como foco a eliminação de criadouros como principal medida de prevenção. A ação ocorre de forma simultânea nos 79 municípios do estado.

Em Campo Grande, a ação estratégica começou às 9h e segue até às 11h, no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho. Simultaneamente, o Hemosul Coordenador e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) realizam ações para o combate ao mosquito com distribuição de folders e uma palestra para os funcionários e doadores que estarão aguardando atendimento, no caso do Hemosul Coordenador, e ação de conscientização e orientação aos visitantes do Pronto Atendimento Médico (PAM), no caso HRMS. Continue Lendo...

Segundo dados da vigilância sanitária de Mato Grosso do Sul dos 79 municípios, 20 já apresentam alta incidência de dengue. Esta semana o assunto foi destaque nos veículos de comunicação de todo o Grupo RCN de comunicação.

* Com informações Governo de MS

Saiba mais: