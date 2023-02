MS realiza 'Dia D' para vacinação pré-carnaval contra a Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) realiza nesta quarta-feira (15), o Dia D de Vacinação contra a Covid-19 em parceria com os 79 municípios do Estado. Objetivo é fazer com que a população complete o seu esquema vacinal com as vacinas monovalentes. A ação integra a Campanha de Vacinação do Governo do Estado, com slogan ‘Vacina no braço é só Correr pro Abraço’.

Para coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, a campanha pretende criar em parceria com os municípios estratégias para a vacinação para que os foliões possam curtir o Carnaval de 2023 em segurança. “Nós estamos promovendo uma ação de intensificação de vacinação pedindo para a toda a população que possam ser contempladas com esta vacina para que possam ser imunizar durante este período do pré-Carnaval e evitar que tenhamos um registro de novas contaminações pela Covid-19. A gente pede que a população fique atenta a estratégia utilizada em seu município o local da vacinação. É um momento muito importante e esperamos que não tenhamos um número alto de novos casos, em razão da festividade de carnaval”, destaca.

Diversos municípios fizeram a adesão como Paraíso das Águas, realizará o Dia D, na UBS Aristóteles Garcia Vida. Além da UBS a equipe da saúde vai vacinar a população nos postos de vacinação volante em repartições públicas, escolas e comércio da cidade durante todo o mês de fevereiro. É de suma importância a apresentação da caderneta de vacinação e um documento oficial com foto.

Campanha Pré-Carnaval da Vacina

A Campanha Pré-Carnaval da Vacina ‘Vacina no Braço é só Correr pro Abraço’ é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da SES em parceria com os municípios com objetivo de criar iniciativas para a vacinação para que os foliões possam curtir em segurança o Carnaval de 2023.

A Secretaria coloca como sugestão ações estratégicas como: mutirões de vacinação em unidades de saúde ou postos de vacinação, considerando a capacidade física, pessoal e financeira de cada município, mas principalmente, a busca ativa em idosos que vivam em Instituições de Longa Permanência. Cada cidadão deve ficar atento aos locais de vacinação descritos pelo município.

Vaja lista de cidades que aderiam á campanha

Paraíso das Águas

UBS Aristóteles Garcia Vida, das 7h às 11h e das 13h às 17h

Sonora

Dia 16 de Fevereiro, no Parque da Cidade

das 17h às 20h

Bela Vista

Dia 15 de Fevereiro, com atendimento no Postão e ESF's

das 7h às 17h

Novo Mundo

Durante toda a semana

das 7h às 11h e das 13h às 17h

Laguna Carapã

Dia 18 de Fevereiro

das 7 às 12h

*Com informações de Governo de Mato Grosso do Sul