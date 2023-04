MS recebe 1º ecossistema de produção de biometano do Brasil

Mato Grosso do Sul está cada vez mais perto de atingir a meta de tornar-se Estado Carbono Neutro em 2023. Após gerar energia solar, biomassa e mais recentemente o biogás, agora o Estado entra na era do biometano produzido a partir de dejetos de suínos. Um ecossistema inovador para produção do gás, que é o primeiro do tipo instalado no Brasil, foi inaugurado nesta semana em uma fazenda de Brasilândia, no interior do estado.

Equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o gestor de suínos Rômulo Gouveia e o gestor de aves Rubens Flávio Mello Correa participaram do lançamento, que contou com a chegada do primeiro trator movido a biometano do País.

A fazenda é uma das pioneiras na utilização de dejetos de suínos no abastecimento de energia por meio de geração distribuída e abate 188 mil animais por ano e conta com diversas atividades e um portfólio diversificado. Entre essas atividades estão suinocultura, pecuária, agricultura e geração de energia elétrica. O suinocultor Fábio Barros, diretor do local, é o idealizador de todo o trabalho.

De acordo com secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, "o biometano produzido pela nova solução tem potencial para se tornar uma alternativa viável ao diesel e outros combustíveis fósseis. Além disso, a produção de biometano a partir de resíduos de suínos contribui para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, tornando a solução ecologicamente correta", explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso este tipo de inovação está presente nos programas de incentivos fiscais como o Leitão Vida, e o MS Renovável do Governo do Estado.

Confira mais imagens sobre o sistema: