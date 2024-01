MS registra 12 casos de ferrugem asiática na safra de soja 23/24

Em dezembro de 2023 Mato Grosso do Sul contabilizava quatro ocorrências de ferrugem asiática, na safra de soja 23/24 em lavouras em Naviraí. Em janeiro esse número passou para 12, sendo quatro em Laguna Carapã, uma em Iguatemi, uma em Itaquiraí, uma em Ivinhema e uma em Chapadão do Sul, na região nordeste do estado. A ocorrência da praga foi identificada pelo Consórcio Antiferrugem, plataforma de monitoramento gerenciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A ferrugem asiática da soja é provocada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi e pode gerar perdas de 10% até 90% na produtividade. Segundo a Embrapa, o principal dano causado pela doença é a desfolha precoce, que dificulta a formação completa dos grãos e reduz a produtividade.

Como uma das ações para controlar a incidência da doença, a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) realiza o cadastro das áreas de plantio de soja para monitoramento da safra 2023/2024 no estado. O prazo para produtores fazerem o cadastramento encerra nesta quarta-feira (31) e deve ser realizado exclusivamente pelo site da agência.

Na safra de soja 22/23, Mato Grosso do Sul registrou 57 ocorrências. Das 20 cidades que registraram a incidência, Naviraí liderou o ranking com 16 casos, seguida de Chapadão do Sul (7 casos) e São Gabriel do Oeste (4 casos).