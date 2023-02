MS registra 1.496 casos e quatro mortes em função da Covid-19 nesta semana

Mato Grosso do Sul notificou 1.496 casos novos de covid-19 nos últimos sete dias. Também foram registradas quatro mortes em função da doença. Estes dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta terça-feira (14).

Das quatro mortes no Estado, três ocorreram em Campo Grande e uma na cidade de Sonora. Todas as vítimas tinham mais de 65 anos, e a maioria apresentava comorbidades, entre elas hipertensão, diabetes, assim como doenças respiratórias e cardiovasculares.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 1.056 ocorrência nesta última semana. Depois aparecem os municípios de Ponta Porã (57), Anastácio (47), Ivinhema (38), Aparecida do Taboado (24), Paranaíba (22), Nova Alvorada do Sul (20), Amambai (16) e Três Lagoas 916). Ao todo 48 cidades tiveram casos confirmados.

O boletim ainda divulgou que 12 pessoas estão internadas no Estado em função da covid-19, sendo que 9 estão em leitos clínicos e 3 precisam de tratamento em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ao todo 1.248 pessoas permanecem em isolamento domiciliar. (Confira o boletim completo)

*Com informações da Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul