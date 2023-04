MS registra 908 novos casos de covid e uma morte na última semana

Na última semana foram registrados 908 novos casos de covid em Mato Grosso do Sul. Estes dados constam no boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta terça-feira (11). Neste período houve apenas uma morte, de uma mulher de 39 anos na cidade de Bela Vista. Ele tinha doença renal crônica.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 654 ocorrências, seguido por Dourados (643), Brasilândia (49), Alcinópolis (15), Deodápolis (10), Itaquiraí (6), Ponta Porã (6), Anaurilândia (5), Chapadão do Sul (5) e Coxim (4). Ao todo 32 cidades tiveram notificações da doença nos últimos sete dias.

O boletim mostra que 11 pessoas estão internadas devido a covid no Estado, sendo nove em leitos clínicos e 2 precisam de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para realizar o tratamento. Neste momento 1.249 pessoas estão em isolamento domiciliar no Estado.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul