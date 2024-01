MS registra aumento de casos de Covid no início de 2024

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) divulgou nesta terça-feira (9) o boletim epidemiológico da covid-19 referente à primeira semana epidemiológica do ano. O documento aponta que o estado registrou 275 novos casos e seis óbitos pela doença no período.

O número de casos é 99% maior do que o registrado na semana epidemiológica anterior, que teve 138 notificações. O aumento foi observado em todas as regiões do estado.

Campo Grande foi o município com o maior número de casos, com 101 notificações. Dourados registrou 24 casos, Jardim 18 e Antônio João 13.

As seis mortes foram de pacientes em Campo Grande (duas pessoas de 73 e 84 anos), Bataguassu, Maracaju, Jardim e Ivinhema. Apenas um óbito, de uma mulher de 85 anos, em Jardim, ocorreu na primeira semana epidemiológica (no dia 2 de janeiro deste ano).

A SES mantém o Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual para receber notificações de casos da doença e manter atualizada a base de dados.

*Com informações do Governo de MS