MS registra cinco novos casos de Caruru Palmeri

Atualmente, o Mato Grosso do Sul totaliza seis focos de Caruru Palmeri, doença ocasionada pela planta invasora Amaranthus Palmeri. Um foco no município de Naviraí detectado em dezembro de 2022 e cinco focos no município de Aral Moreira, o que totaliza 1.660 hectares com a presença da praga quarentenária no estado.

Plantas podem crescer entre dois a três centímetros por dia. Foto: IAGRO

Amostras da planta invasora, foram coletadas em áreas de cultivo de soja pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para ser observado quais são as caracteristicas típicas das espécies.

A Agência está recomendando que produtores rurais do Mato Grosso do Sul:

- Realizem o monitoramento quinzenal nos cultivos agrícolas;

- Em caso de presença de plantas de caruru com resistência a herbicidas, ensacar a planta antes do arranquio, para evitar dispersão de sementes e promover a incineração do material vegetal;

- Em talhões infestados, promover a desinfestação do maquinário agrícola na propriedade rural, antes de utilização em outra área sem a ocorrência da praga;

- Restringir o trânsito de maquinários (caminhões, implementos e colhedora) de fora da propriedade rural.

A planta daninha Amaranthus palmeri está no topo da lista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de pragas com maior risco fitossanitário para o Brasil. Em razão do potencial de disseminação e da agressividade do caruru palmeri.