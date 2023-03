MS registra duas mortes e 354 novos casos de covid nos últimos sete dias

Mato Grosso do Sul registrou duas mortes e 354 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias. Estes dados constam no boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (28). Neste momento 19 pessoas permanecem internadas no Estado devido a doença.

As duas mortes notificadas no boletim são de homens de 87 e 92 anos, que moravam em Campo Grande. Ambos apresentavam comorbidades, como doenças respiratórias e cardíacas. Os óbitos ocorreram entre os dias 5 e 7 de março deste ano.

Dos novos casos, Douradina lidera a lista com 114 ocorrências, seguida por Dourados (44), Ponta Porã (26), Nova Alvorada do Sul (16), Caarapó (13), Três Lagoas (13), Alcinópolis (12), Deodápolis (11), Naviraí (10), Mundo Novo (9), Terenos (9) e Aparecida do Taboado (8). Ao todo 40 cidades registraram casos nesta semana.

O boletim mostra que 19 pacientes estão internados devido a doença, sendo 15 em leitos clínicos e 4 que precisam de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No Estado 1.187 pessoas estão em isolamento domiciliar em função da covid. (Confira o boletim completo).

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul