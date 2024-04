MS registra mais de cinco mil casos confirmados de dengue em 2024

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou na quinta-feira (11) o boletim epidemiológico da 14ª semana de 2024, trazendo números preocupantes sobre a dengue em Mato Grosso do Sul. O estado já registra 13.285 casos prováveis, com 5.049 confirmados e 12 óbitos.

Segundo o boletim, Coronel Sapucaia é o município com maior incidência da doença, com 1.381 casos provavéis e uma incidência de 9.752,1. Após vêm por Juti, Laguna Carapã, Antônio João, Mundo Novo, Paraíso das Águas, Selvíria, Naviraí, Itaquiraí e Jardim.

Continue Lendo...

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Ponta Porã. Entre as vítimas, cinco delas possuíam algum tipo de comorbidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 36.408 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.344 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 3.859 casos prováveis, sendo 283 confirmados. Não há óbitos registrados. Segundo dados do período compreendido entre a semana epidemiológica 13 e semana epidemiológica 14, Juti apresenta alta incidência da doença, seguido por Antônio João, Paraíso das Águas e Jardim.

*Com informações do Governo de MS