MS registra média de 12 acidentes por dia com escorpiões

De hábito noturno, os escorpiões são a principal causa de acidentes por animais peçonhentos no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a junho deste ano, a Secretaria de Saúde (SES-MS) registrou 2.234 casos de acidentes com escorpiões, sendo 673 em Campo Grande.

Os escorpiões estão entre os invertebrados mais antigos que ainda vivem em nosso planeta. Passam o dia escondidos em lugares escuros, entre frestas, ou debaixo de pedras, folhas e troncos, ou enterrados na areia no deserto. São comuns em lugares com entulhos, que possuem madeira, materiais para construção, sendo mais ativos à noite, quando forrageiam e comem.

No Brasil, há em torno de 140 espécies descritas e uma das mais comuns, encontradas aqui no estado é a Tityus serrulatus, conhecida como escorpião-amarelo. Geralmente vive no esgoto e conecta as residências através de ralos da cozinha e do banheiro.

Continue Lendo...

Nesta semana, com o aumento das temperaturas e o início do período de reprodução dos escorpiões a SES-MS, por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox, antigo Civitox ), fez um alerta para os riscos de acidentes com escorpiões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vamos ver agora, com o início da primavera e também do verão, quando as temperaturas tendem a ficar mais altas, uma maior quantidade de casos, pois os escorpiões saem das suas tocas, dos seus esconderijos e é aí que acontece o acidente. Então, é preciso ter cuidado”, destacou o médico e responsável clínico pelo Ciatox, Alexandre Moretti de Lima.

A picada de um escorpião causa muita dor local, vermelhidão, inchaço, febre, sudorese e pode levar a óbito, principalmente crianças e idosos. Nos casos mais graves os sintomas evoluem para enjoo, vômitos, dor de cabeça, tonturas, espasmos musculares e queda da pressão, palidez, sonolência ou agitação, arritmias e parada cardíaca.

O Ciatox possui suporte técnico-científico, orientação, conduta em toxicologia clínica e notificação, podendo ser acionado pelo telefone. Somente neste ano o Ciatox, em Campo Grande, já atendeu 75 casos por telefone.

Prevenção e controle

Para evitar acidentes com escorpião é recomendável:

• Uso de água sanitária nos ralos e frestas de portas

• Instalação de barreiras mecânicas nas portas

• Manter quintais limpos, sem acúmulo de entulhos e de folhas secas

• Vedar frestas e rachaduras em muros e paredes

• Telar os ralos e/ou manter os ralos fechados após o banho

• Manter as caixas de gordura bem vedadas

• Controlar as principais fonte de alimentos dos escorpiões (baratas, grilos, cupins, aranhas)

Inseticidas não são aconselhados para o controle dos escorpiões, pois possuem baixa efetividade com esses animais, e além disso, contém substâncias que causam irritabilidade nos escorpiões, colaborando para que saiam de seus abrigos e se deparem com maior frequência com os seres humanos, aumentando os riscos de acidentes. Havendo a necessidade de controle químico, este deve ser realizado por equipe técnica especializada.

Ao matar um escorpião, se possível, recolha e leve ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de seu município para auxiliar na identificação e medidas de prevenção e controle da espécie na sua cidade.

Em caso de acidente, é necessário lavar o local da picada com água e sabão. A vítima deve procurar, imediatamente, a unidade de saúde mais próxima para melhor atendimento.

“Geralmente, os pacientes apresentam quadros mais leves, sendo necessária somente a analgesia, o bloqueio anestésico. Porém, em crianças e idosos existe uma gravidade desses casos, com necessidade de soro antiescorpiônico para neutralizar os efeitos do veneno. Nem todos vão evoluir com essa necessidade de aplicação do soro”, explica Moretti.

Os casos leves, que não necessitam da aplicação do antiveneno, representam cerca de 87% do total de acidentes, de acordo com registros do Ministério da Saúde. Desta forma, o soro antiescorpiônico é disponibilizado apenas nos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS). Em Campo Grande os pacientes considerados graves são encaminhados para atendimento no Hospital Regional (HRMS).

Características do Tityus serrulatus

O escorpião-amarelo tem comprimento de até 7 centímetros e as pernas e cauda são em tom amarelo-clara e o tronco escuro. O veneno é injetado por um ferrão na ponta da cauda.

Sua reprodução pode ser por partenogenética, ou seja, a fêmea não precisa do macho para a fecundação, podendo gerar até 20 filhotes por vez. A distribuição geográfica do animal era restrita a Minas Gerais há quase duas décadas, contudo, sua presença foi sendo ampliada e, hoje, já está presente na maioria das demais regiões do país, chegando até a região sul.

SERVIÇO

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Ciatox pelos telefones: (67) 3386-8655 ou 0800-722-6001 ou 150.

A equipe oferece teleatendimento a profissinais de saúde, diagnóstico e identificação de animais peçonhentos e também sobre plantas ou produtos tóxicos.