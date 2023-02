MS se destaca como rota turística nacional e busca espaço internacional

Presente na 103ª reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) em Brasília, o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, conversou com a Rádio CBN Campo Grande nesta manhã sobre o que foi discutido no evento.

Durante da reunião, Wendling apresentou um dos destinos mais procurados no estado, a cidade de Bonito, ao presidente da Embratur Brasil, Marcelo Freixo, em debate sobre a reposição do país no turismo internacional.

