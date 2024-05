Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), Mato Grosso do Sul está em segundo lugar no ranking nacional de florestas plantadas. O setor em expansão também puxa diversos setores da economia local como serviços e infraestrutura. Nesta sexta-feira (31), o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia analisou o momento econômico do estado e suas implicações. Acompanhe.

Continue Lendo...