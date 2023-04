MS se destacou como destino de viagens em 2022

O turismo no Brasil movimentou 8,4 milhões de pessoas em 2022, com crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Os dados são do Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, divulgado no mês de abril.

O faturamento nacional foi de mais de R$ 11 bilhões, valor que supera 2021 em 62,7%. Do total de embarques, mais de 5 milhões foram de passageiros do mercado doméstico, já o internacional trouxe 3 milhões de pessoas para conhecer as belezas do país.

Entre os destinos preferidos do mercado, o Nordeste brasileiro aparece em primeiro lugar, com 38% das viagens, seguido das regiões Sudeste (24%), Sul (17%), Centro-Oeste (11%) e Norte (9,6%).

Para Mato Grosso Do Sul, 2022 foi o “melhor ano da história”, de acordo com o diretor presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, que acompanha os dados do setor desde 2016.

Bruno ainda explica que as expectativas para 2023 são boas, principalmente devido ao número de feriados e o crescimento da vinda de turistas de outros países para o Estado.

“Na região de Bonito houve o aumento de 30% do fluxo de turistas e o Pantanal de Corumbá é um segmento bem consolidado com alta taxa de ocupação. [...] A sequência de feriados caindo na sexta-feira e na segunda vai ajudar na taxa de ocupação nos destinos e as férias do meio do ano sempre são boas, com férias escolares e o verão europeu”, afirma o diretor presidente.

Movimentação

Em média, Mato Grosso do Sul recebe, por ano, um milhão de turistas, principalmente com destino a Campo Grande, Serra Da Bodoquena e Bonito, além de Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã.

Quem trabalha no setor também notou mudanças, principalmente nas viagens para Bonito (MS), como afirma a dona da Agência Conhecer Bonito Viagens, Wania Theodorowicz.

“Nós temos uma grande demanda para Bonito o ano todo, não tem mais baixa temporada em número de turistas, principalmente de fora do Estado”, explica Wania.

Uma das dificuldades do setor neste ano é o valor das passagens aéreas. Para Wania, esse problema pode ser superado e não irá atrapalhar tanto o crescimento do setor, principalmente pela mudança de mentalidade do consumidor.

“Apesar das passagens aéreas terem subido bastante, as pessoas estão se programando para pagar suavemente essas viagens. [...] Elas não viajam mais só para tirar férias e fotos, mas para ter tempo de qualidade com a família e novas experiências”, afirma a dona da Conhecer Bonito Viagens.

Para acompanhar esse crescimento no número de turistas são necessários investimentos em infraestrutura. A Fundtur investiu mais de 25 milhões no Estado nos últimos oito anos, sem contar com as obras em estradas. Bruno Wendling afirma que, em 2023, destinos turísticos e eventos devem receber R$ 12 milhões do governo estadual para continuar atraindo visitantes.

*Com informações de Agência Brasil