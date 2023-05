MS sedia segunda etapa do Moto 1000 GP

O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade 2023 teve início no dia 14 de abril com a primeira etapa realizada em Goiânia. Agora, Campo Grande recebe a segunda etapa da competição de 26 a 28 de maio, no Autódromo Orlando Moura. O Moto 1000 GP reúne pilotos de 10 países diferentes e terá transmissão ao vivo pelo Youtube e na TV aberta por canal de assinatura.

Essa é a segunda vez que o campeonato passa pela capital sul-mato-grossense e, de acordo com o diretor executivo do autódromo, Leandro Moura, a pista foi bem avaliada pelos corredores no último encontro e reformas foram feitas este ano para melhorar o local.

"Os pilotos gostaram quando passaram por aqui em 2022, sentiram uma pista segura e que da para eles trabalharem bastante a parte técnica, por ser uma pista de alta e média velocidade, por isso agora a competição volta a Campo Grande [...] E nós fizemos alguns ajustes para receber o Moto GP agora, fizemos uma repintura da pista, repintura dos boxes e colocamos nossa grama em ordem por conta das chuvas intensas dos últimos dias", conta o diretor do autódromo.

O piloto Alexandre Ayache é o único de Mato Grosso do Sul entre os 22 competidores, ele conta que essa é a segunda vez que vai participar do Moto 1000 GP e que se sente mais preparado para a disputa esse ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A minha equipe foi muito bem na primeira etapa em Goiânia, meu parceiro ficou em 6º e eu em 15º lugar, de 30 corredores [...] Em Campo Grande a gente já está mais tranquilo porque a pista é em casa, a gente participa todo mês lá no autódromo fazendo treinos, então a expectativa é ficar entre os dez primeiros e garantir um bom resultado. Fico lisonjeado em participar mais uma vez de um evento como esse e espero representar bem o estado", afrima o piloto.

Valendo o título nacional 2023, a GP1000 já tem seu grid formado por 11 equipes inscritas, cada uma representada por dois pilotos. Entre os times que disputam a categoria rainha estão: ART Aston Racing, Center Moto Racing, Dazzi Racing, Motobel Brothers, Norte Minas Racing, Potenza Racing, Procomps XL Racing, PRT M78 Yamaha, PRT AD78 Yamaha, Surf BSB Motor Racing e 77Galego Racing.

O campeonato passando por Campo Grande marca novamente a volta de grandes eventos automobilísticos no autódromo da capital, que segundo o diretor executivo passou por um período complicato durante a pandemia.

"Passamos uma situação difícil na pandemia, como outras praças esportivas, e agora nos surpreendeu a volta dos eventos [...] Para novembro nós estamos fechando um evento que fez muito sucesso na capital, que o público pede muito, que é a Fómula Truck, e temos também uma prova de campeonato de marcas nacional de automobilismo, que tem feito bastante sucesso no sul do país e agora vem para o centro-oeste. Então vamos fechar o ano com três provas nacionais até agora", relembra.

Moto 1000 GP

Ao longo das cinco temporadas realizadas, o Moto 1000 GP coroou grandes nomes da motovelocidade, como os bicampeões Mathieu Lussiana (2015-2014) e Luciano Ribodino (2013-2012), além de Alan Douglas, vencedor da temporada 2011, todos pela categoria GP1000. Agora, sob o comando da Tech Time, com os diretores Donato Miranda (diretor esportivo) e Marcos Vinicius Tucano (diretor técnico), e da M78, o campeonato retoma as disputas da principal categoria, com motos de 1.000 cc, assim como das classes intermediárias GP300 e GP600, com a supervisão e apoio de Gilson Scudeler.

Calendário do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade – 2023

1º Etapa de GOIÂNIA – 14 a 16 de abril, Goiânia (GO) – Autódromo Internacional Ayrton Senna;

2ª Etapa de CAMPO GRANDE – 26 a 28 de maio, Campo Grande (MS) – Autódromo Orlando Moura;

3ª Etapa de LIMA DUARTE – 14 a 16 de julho, Lima Duarte (MG) – Autódromo Potenza;

4ª Etapa de CASCAVEL – 25 a 27 de agosto, Cascavel (PR) – Autódromo Zilmar Beux de Cascavel;

5ª Etapa de CURVELO – 6 a 8 de outubro, Curvelo (MG) – Circuito dos Cristais;

6ª etapa de GOIÂNIA – 10 a 12 de novembro, Goiânia (GO) – Autódromo Internacional Ayrton Senna.