MS segue como único destino brasileiro na ATWS

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul é o único destino turístico brasileiro presente na Adventure Travel World Summit (ATWS). Realizado de 11 a 14 de setembro de 2023, no Sapporo Convention Center, em Hokkaido/Japão, este é um dos eventos mais importantes do mundo voltado para ecoturismo e o turismo de aventura.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca a importância das ações contínuas e o envolvimento com o mercado para a consolidação do destino. “Estaremos juntos com a Embratur, que vai fortalecer a imagem do Brasil como um destino de natureza e, mais uma vez, Mato Grosso do Sul será o principal destino neste evento que conta com a participação de operadores de turismo, jornalistas especializados, destinos internacionais e dezenas de países”.

O ATWS é o maior evento da Adventure Travel Trade Association (ATTA), cuja entidade possui cerca de mil membros especializados em turismo de aventura em mais de 100 países em todo o mundo. Os membros são, predominantemente, operadores, consultores de turismo e agentes especializados com interesse no desenvolvimento sustentável do ecoturismo e turismo de aventura, segmentos onde o Brasil e o MS são referências.

Turismo em Mato Grosso do Sul

Os principais atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul são de turismo de aventura e ecoturismo, feitos em contato com a natureza. São atividades que envolvem um público que busca uma experiência além da viagem, incluindo temas como troca cultural e preocupações com impactos da atividade turística em questões ambientais e preservação, o que faz deste segmento de turismo um nicho especializado.

Os destinos sul-mato-grossenses já possuem destaque nacional e internacional como o reconhecimento de Bonito por 16 vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil, pela revista Viagem e Turismo, e o prêmio Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo, pelo Responsible Tourism Awards que acontece em Londres durante um dos mais expressivos eventos de turismo mundial, a WTM London.

Na lista anual ‘World's greatest places 2023’ da Revista Time, o Mato Grosso do Sul tem dois representantes: o Bioparque Pantanal e o Pantanal, que constantemente aparece em listas de melhores lugares para a apreciação de vida selvagem e tem muitos projetos premiados de conservação ambiental apoiados por fazendas pantaneiras.

Destaque também para a Certificação de Bonito como 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do mundo e Estância Mimosa, primeiro atrativo turístico do mundo a receber a Certificação Climate Positive, as duas certificações são da Organização Internacional Green Initiative.

*Com informações do Governo do Estado