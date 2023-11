MS segue em alerta com altas temperaturas

Mato Grosso do Sul segue em alerta de grande perigo pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com a onda de calor e a expectativa é que os termômetros continuem marcando acima dos 30C° nos próximos dias. A situação é preocupante principalmente na região do Pantanal, onde recentemente os focos de incêndio aumentaram mais de 90% em comparação ao mesmo período de 2022 e a alta temperatura é um agravante.

Segundo o Inmet, para esta quinta-feira (16) as temperaturas serão bem elevadas em diversos municípios. Entre eles, Corumbá e Coxim vão registrar o maior calor, com máxima de 44C° e mínima de 28C°; Três Lagoas terá máxima de 41C° e mínima de 24C°; Dourados espera 40C° de máxima e mínima de 26C; e em Campo Grande, os termômetros ficam entre 38C° e 26C°.

E para todo o estado, a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno.