MS segue invicto nas disputas de wrestling nos Jogos Universitários Brasileiros

Mato Grosso do Sul garante dominio nas disputas de wrestling nos Jogos UniversitáriPos Brasileiros (Jubs). Os quatro atletas que representaram o estado conquistaram medalha de ouro na edição que acontece em Joinville/SC. Desde 2021, quando o esporte foi introduzido nos Jubs, o estado marca presença no topo mais alto do pódio.

Paulo André, de azul, vence a categoria 74kg

Amanda Lima Leal (-62 kg), Assíria Daniela Maurício da Silva (-53 kg), Paulo André Gonçalves da Silva (-74 kg) e Pedro Samuel Gonçalves da Silva (-86 kg) foram os medalhistas da edição de 2023, todos pelo estilo livre. Representando a Faculdade Estácio de Sá, de Campo Grande, os atletas foram treinados por Agnaldo Pereira dos Santos.

Para o treinador, Agnaldo Santos, invencibilidade é fruto do trabalho duro dos atletas

Na competição, a delegação sul-mato-grossense é coordenada pela Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems) e tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Continue Lendo...

O evento, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), teve início em 8 de outubro e segue até o dia 21.

*Com informações Fundesporte/MS