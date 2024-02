MS tem 5% da área colhida da safra de soja

A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 chegou a 11% da área estimada para o Brasil, de acordo com levantamento semanal da AgRural. Na semana anterior, apenas 6% da área estava colhido. Há um ano, os trabalhos atingiam apenas 5% do território destinado ao grão.

De acordo com a consultoria, com exceção do Rio Grande do Sul e do Piauí, que têm calendário mais tardio e enfrentaram atrasos na semeadura nesta safra, todos os demais estados já estão colhendo.

Apesar do ritmo da colheita estar mais acelerado nesta safra, o avanço das máquinas perdeu um pouco de fôlego devido ao aumento das chuvas em diversos estados, principalmente em Mato Grosso que terá maior queda no percentual da produtividade nos últimos 30 anos.

Apesar dos problemas ocasionados pela chuva em alguns estados, outros estão passando pelo cenário oposto. As precipitações favoreceram a safra no Paraná, onde os grãos estavam enchendo sob forte calor e pouca umidade.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, 5% da área plantada já foi colhida, segundo o Boletim da Agricultura e Pecuária divulgado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS). Em comparação com a safra anterior, as operações finais estão 4% a frente. Apesar da evolução na colheita, é esperada uma redução de quase 6% na produtividade, em comparação com a safra anterior.

Segundo o Boletim, a primeira semana de fevereiro são esperados acumulados de chuva de até 40 milímetros, com destaque para as regiões norte e nordeste do estado. No segundo período, que se estende até 13 de fevereiro, as regiões centro-sul, sudeste, nordeste e leste podem receber até 175 milímetros.