MS tem 78 novos casos de Covid-19

Na última semana foram registrados 78 novos casos e nove mortes devidos à Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Esses dados, presentes no boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (17), apresentam redução no número de contaminações quando comparados à semana anterior, quando foram notificados 198 casos e 12 óbitos.

Dos novos casos registrados, Ladário lidera a lista com 17 ocorrências, seguido por Nova Alvorada do Sul (7), Aparecida do Taboado (6), Costa Rica (5), Vicentina (5), Itaquiraí (4), Nioaque (4), Campo Grande (3), Mundo Novo (3), Paranaíba (3), Anaurilândia (2) e Deodápolis (2).

As cidades de Água Clara, Aquidauana, Batayporã, Caarapó, Corumbá, Coxim, Japorã, Naviraí, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Rochedo, Selvíria, Sidrolândia e Tacuru também registraram ocorrências.

Além disso, nove óbitos por Covid-19 foram registrados nos últimos sete dias, três deles em Campo Grande. Entre as vítimas, oito delas possuíam comorbidades e pertenciam ao grupo de risco de pessoas idosas.

Apesar da redução considerável nos casos, a orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19.

*Com informações Gov/MS