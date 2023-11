MS tem crescimento acima da média nacional na contratação de seguros residenciais

A procura por Seguros Residenciais cresceu acima da média nacional em Mato Grosso do Sul (MS). entre janeiro e agosto deste ano, o aumento foi de 17,2%. Segundo o presidente do Sindicato das Seguradoras em Mato Grosso do Sul e Paraná (SingSeg MS/PR), Altevir Prado, as pessoas estão mais preocupadas com a segurança dos lares, principalmente por conta dos recentes desastres naturais que aconteceram no Brasil.

Além das residências, o sul-mato-grossense também se mostra preocupado no campo. Os seguros agrícolas, ligados a agricultura e a pecuário, tiveram uma alta de 12,4%, enquanto a média nacional indica uma queda de 79,6%.

Apesar do crescimento em MS o índice de casas protegidas por seguro no país ainda é baixo. De acordo com o SindSeg, menos de 20%, de acordo com dados do Sindseg. Segundo Altevir, a maioria das pessoas só vai atrás de um seguro após sofrer algum prejuízo.

Em relação a outros seguros, os dados do setor indicam que o brasileiro não costuma ser prevenido. Apenas 30% da frota automotiva do país tem seguro, 25% da população têm seguro saúde e apenas 17%, seguro de vida.

O Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (10) exibiu uma reportagem sobre o tema, ouvindo o presidente do SindSeg e pessoas que contrataram seguros residenciais no estado para entender a motivação desse crescimento.

Acompanhe a reportagem na íntegra: