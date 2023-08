MS tem números positivos no agronegócio nacional

Mato Grosso do Sul desponta em indicadores positivos do agronegócio nacional. O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) esperado para este ano no Estado, com base nas informações de julho, é de R$ 69,6 bilhões, volume 3,3% superior ao obtido em renda agropecuária no ano passado. Os dados são do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa).

O destaque permanece com as lavouras que têm estimativa de render R$ 50,4 bilhões neste ano, 8,2% superior a 2022. A soja puxa o índice com rendimento estimado em R$ 29,8 bilhões de reias e alta de 28,3%. Já a pecuária estadual deve ter ganhos de mais de R$ 19 bilhões de reais.

Outro índice favorável ao Estado foi na captação de recursos para o setor rural. De acordo com a Matriz de Crédito Rural do Banco Central do Brasil (Bacen), o Estado conseguiu captar quase R$ 23 bilhões de reais, equivalendo a 6,4% do valor total empregado em operações de crédito rural no país. Isso coloca Mato Grosso do Sul na 7ª posição nacional. Os dados, divulgados pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja) por meio do Boletim de Crédito Rural.

*Com informações da Semadesc