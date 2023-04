MS tem previsão de chuva para todo o estado

A quarta-feira (12) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, são esperadas chuvas, fracas a moderadas, em todo o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que em algumas regiões como o Pantanal, Campo Grande, Dourados e no Norte podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Na Capital o dia começa com bastante nebulosidade, a mínima é de21°C e máxima de 28°C. A umidade do ar segue em alto, devido a alta probabilidade de chuva, 75%.

Em Dourados, mínima de 21ºC e máxima de 30°C. Ponta Porã terá mínima de 20°C e máxima de 28°C. Porto Murtinho registra 23°C de mínima e atinge 30°C de máxima.

No Norte, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 30°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 29°C. Em Aquidauana, a máxima é de 30ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 30°C.

*Com informações de Cemtec e Inmet