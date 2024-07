MS tem previsão de sol e baixa umidade relativa do ar

Com tempo estável em Mato Grosso do Sul, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quarta-feira (17) indica sol e variação de nebulosidade. Além disso, os índices de umidade relativa do ar voltam a ficar baixos, com valores entre 15-35%.

“Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação”, explica a coordenadora do órgão, Valesca Fernandes. Ainda, não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro e neblinas. Continue Lendo...

Nesta quarta, Campo Grande marca 17°C inicialmente e chega aos 27°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima é de 14°C e a máxima de 26°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram mínimas semelhantes de 13°C, com máximas de 22°C e 24°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 15°C e atinge 29°C à tarde, já Três Lagoas tem mínima de 16°C e máxima de 28°C. No Norte do estado, Camapuã e Coxim têm mínimas de 16°C, com máximas respectivas de 30°C e 31°C.

No Pantanal, a mínima em Corumbá é de 18°C e a máxima é de 29°C; Aquidauana, na mesma região,apresenta variação entre 16°C e 30°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho inicia o dia com 14°C e atinge 26°C à tarde.

