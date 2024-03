MS tem vagas abertas para área de gestão de recursos naturais

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente na Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e no Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A seleção é destinada aos profissionais com formação superior para atuação na área de atendimento, análise e orientação técnica referente aos procedimentos de adequação à Nova Lei do Pantanal. A remuneração é de R$ 7.200 para 40 horas semanais.

No total são 29 vagas, sendo:

- 8 vagas para Engenheiro Agrônomo

- 7 vagas para Engenheiro Florestal

- 5 vagas para Biólogo

- 3 vagas para Geógrafo

- 3 vagas para Bacharel em Direito

- 3 vagas para Administrador, Contador ou Economista

As inscrições estão abertas e seguem até às 17h do dia 26 de março , e podem ser realizadas no site www.concursos.ms.gov.br. Para mais informações sobre o processo, acesse o Edital n. 1/2024 – SAD/SEMADESC/IMASUL/GRN, na edição n. 11.444 do Diário Oficial Eletrônico, da página 68 a 83, pelo link: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11444_20_03_2024.

*Com informações do Governo do Estado