MS terá sexta-feira ensolarada com chances de chuva em algumas regiões

Mato Grosso do Sul terá um dia de sexta-feira (17) marcado por tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). No entanto, há a possibilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sudoeste, sul, leste e sudeste do Estado.

Essas instabilidades podem ocorrer entre sexta-feira e sábado (18) devido à aproximação de uma frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade. Os ventos soprarão do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo chegar a 50 km/h em rajadas.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C. Os termômetros em Dourados marcam 19°C inicialmente, com máxima semelhante à Capital. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 19°C, atingindo 27°C e 30°C, respectivamente.

No Bolsão, os valores em Parnaíba variam entre 18°C e 32°C, já Três Lagoas tem mínima de 21°C e máxima de 35ºC. No município de Coxim, na região norte, as temperaturas iniciam aos 19°C, chegando aos 32°C nos horários mais quentes do dia.

No Pantanal, a mínima em Corumbá é de 21°C, já a máxima atinge 30°C; em Aquidauana, na mesma região, os valores variam entre 20°C e 31°C. Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, registra 17ºC pela manhã e 27ºC à tarde.