MS terá workshop sobre infraestrutura para o setor público

O Governo do Estado, em parceria com o Ministério da Defesa e Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), promove o 1° Workshop Programa Calha Norte nesta quarta-feira (3). As 44 cidades de Mato Grosso do Sul, localizadas a 150 quilômetros, no máximo, das fronteiras do Estado estão habilitadas para participarem.

Evento é direcionado para prefeitos, governadores e gestores do setor público que querem viabilizar convênios com o Governo Federal para a infraestrutura e compra de equipamentos na região de fronteira de Matp Grosso do Sul.

Objetivo é promover a ocupação das cidades e desenvolvê-las. Os recursos empregados são fontes de emendas parlamentares que devem atender projetos de infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico, além de sustentabilidade.

Em Mato Grosso do Sul, o evento será realizado entre os dias 3 e 5 de maio, no auditório da Assomasul, localizado na Rua Eduardo Elias Zahran, número 3197, em Campo Grande. Para participar, os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 2 de maio por meio do link.

Cidades

Os municípios habilitados para o Programa Calha Norte são:

Amambai; Dourados; Miranda; Anastácio; Eldorado; Mundo Novo; Antônio João; Fátima do Sul; Naviraí; Aquidauana; Glória de Dourados; Nioaque; Aral Moreira; Guia Lopes da Laguna; Novo Horizonte do Sul; Bela Vista; Iguatemi; Paranhos; Bodoquena; Itaporã; Ponta Porã; Bonito; Itaquiraí; Porto Murtinho; Caarapó; Japorã; Rio Brilhante; Caracol; Jardim; Sete Quedas; Coronel Sapucaia; Jateí; Sidrolândia; Corumbá;. Juti; Tacuru; Deodápolis; Ladário; Taquarussu; Dois Irmãos do Buriti; Laguna Carapã; Vicentina; Douradina; e Maracaju.

Acesse aqui a programação completa.



*Com informações do Governo do Estado