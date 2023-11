MS teve 995 novos casos de Covid-19 na última semana

Mato Grosso do Sul registrou 995 novos casos de covid-19 na última semana. Além dos casos de contaminação, houve ainda sete óbitos devido à doença. Estes dados foram apresentados no boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (28).

De acordo com o boletim, 49 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo coronavírus nos últimos sete dias. Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 340 notificações.

A capital é seguida por Ponta Porã (52), Amambai (41), Dourados (39), Maracaju (33), Sete Quedas (33), Anaurilândia (32), Bela Vista (30), Nova Andradina (28), Itaquiraí (27) e Três Lagoas (26).

Brasilândia, Aparecida do Taboado, Ivinhema, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Iguatemi, Rio Negro, Batayporã, Corguinho, Itaporã, Deodápolis, Rio Verde de Mato Grosso, Mundo Novo e Nova Alvorada do Sul apresentaram entre 23 e 10 casos. Os demais municípios registraram entre 1 e 9 ocorrências.

Na última semana, 7 óbitos foram registrados devido à doença no estado. Entre as vítimas, apenas 2 delas não possuíam comorbidades relatadas. A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a covid-19.

*com informações do Governo do Estado