MSGÁS prepara nova seleção de projetos sociais para receber apoio financeiro

A MSGÁS fará no segundo semestre chamada pública para seleção de projetos sociais que devem receber apoio financeiro da companhia. A expectativa é alcançar maior número de projetos. “Acreditamos que a participação, independentemente do tamanho, ajuda e pode fazer a diferença, porque motiva outros segmentos a doarem”, diz o diretor-presidente da companhia de gás, Rui Pires dos Santos.

Além de patrocínios diretos e promoção de projetos esportivos, como a Maratona de Campo Grande, a MSGÁS estuda destinar mais recursos para entidades assistenciais e projetos sociais e culturais por meio de incentivos fiscais normatizados pelo Governo Federal, Estadual e Municipal. “Nosso objetivo é lançar mão dos incentivos fiscais permitidos pela legislação e assim contribuir com a preparação de um futuro melhor às nossas crianças, incentivar a educação e oportunidades de inclusão social, acesso ao esporte e cultura, dar nova perspectiva de vida à população mais vulnerável”.

De 2020 a 2022 a companhia aplicou R$ 1.554.270,64 provenientes de incentivos fiscais (parte do imposto de renda que a empresa pagaria ao Governo Federal vai para os fundos sociais onde são cadastrados os projetos).

Dirigentes de entidades contempladas pelas doações da MSGÁS destacam os compromissos socioambientais da companhia, assim como o apoio de outras corporações que investem no esporte e na cultura, mostrando que as ações sociais cresceram e a consciência cidadã se tornou mais presente na vida das pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cleópatra Shamah, diretora do Asilo São João Bosco, se diz agradecida com a participação da MSGÁS. Segundo ela, toda doação chega em momento oportuno e a contribuição da companhia por meio do Fundo Municipal do Idoso permitiu a reforma do Bazar da instituição, através do qual a entidade arrecada recursos para as atividades assistenciais e também usa o espaço para a interação dos idosos com o público visitante.

“O novo bazar logo na entrada da instituição foi pensado para, além de deixar mais próximo à administração, fazer com que o público estimule a aproximação da comunidade com os idosos e desta forma atraia mais colaboradores”, diz a administradora do Asilo, que em outubro completa seu centenário. A entidade é uma referência histórica do setor de assistência social em Campo Grande. Por meio de incentivos fiscais o Asilo reformou parte dos 7 mil metros quadrados de área construída, construiu salão de atividades e adquiriu placas fotovoltaicas para reduzir o custo da energia.

A Cia. Dançurbana, em atividade há 20 anos, destaca a importância do apoio financeiro, permitindo fomentar as artes e a dança e a promoção da formação de público e assim “seguir ampliando e possibilitando a democratização do acesso aos bens culturais. Agradecemos a MSGÁS pela oportunidade, pois pudemos aliar os nossos propósitos, causas e valores aos da empresa, compartilhando nossa trajetória de resiliência e sucesso, como uma companhia genuinamente sul-mato-grossenses, preocupada com o bem estar social das nossas comunidades”.

Novos projetos

A definição dos novos projetos leva em conta critérios de relevância e alcance social. “Nossa presença na comunidade busca a inclusão social, cultural e desportiva, a promoção do desenvolvimento humano”, diz o diretor-presidente da MSGÁS, citando campanhas de prevenção e combate ao câncer, apoio ao idoso e à criança e apoio dà pessoa com deficiência.

Nos últimos três anos, além do Asilo São João Bosco e da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), foram beneficiados com aporte de recursos a Associação Cultural Dançurbana (círculo de espetáculos infantis e oficinas para arte-educadores e professores de educação infantil em Campo Grande e em mais dez cidades do interior); Obras Sociais Francisco Thiesen (projeto Tekotee, voltado a crianças e adolescentes, com oficinas de música, dança e artes visuais para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos); Fundesporte (com os Jogos Escolares da Juventude, uma competição interescolar estadual multimodalidades); Casa de Ensaio (produção cultural e artística e valorização da cultura regional); FD Silveira Produtora Audiovisual (produção de longa-metragem sobre os elementos culturais de MS); Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi (projeto Especial é Ter Acessibilidade, voltado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência); e Associação Desportiva Moura (projeto de apoio à jovens judocas de alta performance), do Pantanal para o mundo.

Serviço

Para orientar os interessados em participar do edital de seleção de projetos, a Companhia irá realizar, no dia 28 de junho de 2023 às 14 horas, um Workshop de preparação de postulantes. Para participar, os interessados devem se inscrever no link https://forms.office.com/r/rFAQyvdQfG e aguardar orientações.

*Com informações Comunicação MSGás