Mudança no tempo traz temperaturas mais amenas

Terça-feira é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para hoje indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado devido ao avanço da alta pós-frontal. São esperadas também, pancadas de chuvas bem isoladas, com destaque para as regiões sul e leste.

O Cemtec prevê que em Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar tem uma melhora, não ultrapassando os 62% durante o dia.

Continue Lendo...

Em Dourados, 18°C pela manhã e 31ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 31ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 17°C e máxima de 30°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 31°C; Aquidauana terá variação entre 21°C e 33°C. No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 35°C ao longo do dia. No Norte, Coxim com mínima de 23°C e máxima de 34°C. No Bolsão, Três Lagoas registra 21°C pela manhã e 32°C de tarde.

*Com informações de Cemtec e Clima Tempo