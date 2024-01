"Muitos projetos para 2024", diz cantor e compositor Yuri Ramirez

No CBN Cultural desta sexta-feira (5), o cantor e compositor Yuri Ramirez contou mais sobre a história na música e falou os próximos projetos em 2024. Recentemente o artista lançou a música Boca Errada, de composição própria, e o clipe já conta com mais de 40 mil visualizações na internet. A entrevista com Yuri também contou com tributo ao cantor João Carreiro.

"Esse ano está começando muito bem, estamos com o projeto em andamento Yuri Ramirez na Casa Amarela, com a música Boca Errada e a expectativa é de lançar mais projetos e novas músicas. Tem a previsão de um clipe e talvez um DVD para esse ano. 2024 promete", conta o artista.

Confira a entrevista na íntegra: