Mulher de 22 anos é assassinada em frente aos filhos

Nesta sexta-feira (8), Mikaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, foi encontrada morta e com sinais de violência em Anastácio, município a 136 km de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o companheiro Juliano Azevedo, de 28 anos, que teria matado a mulher em frente aos filhos.

O crime aconteceu em um bairro residencial, próximo à Adeia Terena Aldeinha. A vítima foi encontrada dentro do banheiro, com diversas perfurações pelo corpo. A arma do crime não foi encontrada e o suspeito fugiu com os filhos do casal, de 2 e 3 anos. Ele segue foragido.

Segundo o delegado Luís Fernando Domingos Mesquita, responsável pelo caso, a perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue em investigação.

"No local, de fato, se tratava de um crime de feminicídio majorado pela presença de descendentes da vítima [...] a quantidade de perfurações e a causa da morte deve ser apontada pelo laudo do exame necroscopico, que é emitido pelo Instituto Médico Legal, através do perito médico-legista [...] já de imediato iniciamos as investigações, que continuam de forma ininterrupta, visando o deslinde do caso, bem como a prisão ainda em flagrante delito do suspeito do cometimento do crime", afirmou o delegado ainda nesta sexta-feira (8).

Em uma publicação nas redes sociais, a Aldeinha pediu conforto: “A Liderança e o Conselho Tribal lamentam a passagem da jovem Mikaela Oliveira Rodrigues, sobrinha da nossa Vice-Cacique, que Deus dê o conforto a todos os familiares nesse momento”.