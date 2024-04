Mulher de 41 anos morre durante pescaria no Pantanal após ser atingida por raio

Noemi Gonçalves de Moura, 41 anos, foi atingida por um raio quando estava embaixo de uma árvore. Após a descarga elétrica, ela chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu. O caso aconteceu no município de Ladário, em uma região conhecida como APA Baía Negra, na antiga estrada da Codrasa. A vítima estava em uma pousada com familiares e participava de uma pescaria neste domingo (31).

Após iniciar uma chuva fraca, o raio atingiu a árvore e a mulher estava próxima do local. Havia mais pessoas nas proximidades, mas nenhuma outra pessoa recebeu a descarga elétrica. Um médico estava no local e chegou a prestar os primeiros socorros. Os Bombeiros também foram acionados e prestaram atendimento. Depois que Noemi recebeu a descarga elétrica, ela caiu no chão e logo perdeu os sentidos, apuraram os Bombeiros a partir de relatos de quem estava próximo.

Continue Lendo...

Durante o socorro, foi feita massagem cardíaca e uma viatura do Samu também esteve no local. A vítima, porém, não resistiu e faleceu antes que conseguissem removê-la para a Santa Casa de Corumbá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta do óbito e a forma como ocorreu, o corpo de Noemi precisou ser encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para passar por necropsia. Laudo vai ser emitido em até 30 dias. A Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para investigar o caso.

O município de Ladário é um dos que menos recebem descargas elétricas em Mato Grosso do Sul. Conforme dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), Ladário tem média de 2,8 raios por km² ao ano e no ranking estadual está na posição 77. O Estado tem 79 cidades.

O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) contém informações que indicam que a corrente de um raio pode causar sérias queimaduras e outros danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo, através de aquecimento e uma variedade de reações eletroquímicas ao atingir uma pessoa.