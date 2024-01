Mulher é morta pelo ex e MS registra 2º feminicídio este ano

Uma mulher de 66 anos foi assassinada pelo ex ontem (12) à noite em São Gabriel do Oeste. Segundo a polícia, o homem, de 69 anos, golpeou a vítima com faca na região torácica, ele também deixou ferido um dos netos da idosa. A morte dela foi registrada como feminicídio – o segundo ocorrido em Mato Grosso do Sul este ano – e a polícia apura crime de tentativa de homicídio no caso envolvendo o neto da vítima.

As buscas para encontrar o suspeito foram intensificadas durante a noite, e na madrugada ele se apresentou à polícia e confessou o crime. De acordo com o delegado plantonista, Gabriel Cardoso, policiais civis seguem as buscas para localizar a faca, usada no crime. O flagrante está sendo lavrado na Delegacia de São Gabriel do Oeste. “A questão do golpe no rosto do neto ainda vamos verificar se realmente foi de faca e confrontar as testemunhas com a versão do investigado”, explicou.

Sidrolândia – O primeiro caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul este ano ocorreu no dia 3 de janeiro e vitimou uma mulher de 50 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro é o suspeito do crime e ele foi preso em flagrante.

* Com informações Polícia Civil de MS