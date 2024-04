Mulher é presa com droga e arsenal de armas

Uma mulher de 29 anos foi presa na quarta-feira (03) por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante uma blitz na MS-164, na zona rural de Ponta Porã. A suspeita transportava um verdadeiro arsenal e mais de um quilo de skunk escondidos sob suas roupas.

A ação aconteceu durante operação de bloqueio na rodovia. Os policiais abordaram o veículo de transporte por aplicativo em que a mulher seguia como passageira. Ao questioná-la sobre o motivo da viagem, a inconsistência em suas respostas despertou a atenção dos militares.

A mulher transportava uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .22, um revólver calibre 3.57 e quatro revólveres calibre .38, além de mais de um quilo de skunk. Todos os materiais estavam presos ao corpo da autora.

Segundo a mulher, ela havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria para Campo Grande, onde receberia R$ 1.800 pelo transporte.

A ação dos policiais do faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) e a Operação Ágata Fronteira Oeste II, que conta com a colaboração do Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF