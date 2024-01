Mulheres da região das Moreninhas têm acesso gratuito a exames de mamografia

De 23 a 25 de janeiro, a carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor estará instalada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninhas, oferecendo exames de mamografia gratuitos às mulheres da região. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o hospital e tem o objetivo de ampliar o acesso aos exames e proporcionar o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A mamografia é um exame de imagem que pode detectar alterações nas mamas, mesmo que ainda não sejam visíveis a olho nu. É recomendado para todas as mulheres de 40 a 69 anos, e deve ser realizado anualmente.

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Identificado em estágios iniciais, tem percentual de cura elevado.

Para participar da ação, as mulheres devem comparecer à UPA Moreninhas, localizada na Avenida Araticun, 25, Moreninhas, de 8h às 16h, sem a necessidade de agendamento prévio.

Outros exames preventivos

Além da mamografia, a rede municipal de saúde de Campo Grande também oferece exames preventivos de câncer de colo de útero, o Papanicolau. O exame é recomendado para todas as mulheres que têm ou já tiveram vida sexual ativa.

Os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente. Caso os resultados sejam negativos, os demais podem ser feitos a cada três anos, se os resultados estiverem normais. Se diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de 100%

Para agendar o exame de preventivo, as mulheres devem acessar o link disponível no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Basta preencher o cadastro e buscar a data, horário e local desejado para fazer a coleta.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande