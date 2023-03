Mulheres de negócios trocam experiências na Jooy

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de maio, clientes e parceiras da Rádio CBN Campo Grande puderam comemorar essa data tão importante de reconhecimento no espaço Central de Decorados da Jooy Incorporadora e Lugano Chocolates, tradicional chocolateria da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A Central de Decorados da Jooy é um lugar especial, com uma decoração diferenciada para proporcionar comodidade para encontros de negócios ou mesmo uma reunião entre amigos ou familiares.

Durante o café da tarde, mulheres influentes no mercado de trabalho e empreendedoras estiveram reunidas trocando experiências e aproveitando a data comemorativa com as delícias da Lugano Chocolates, que apresenta diversas opções de chocolates artesanais, sobremesas, cafés, salgados e bebidas especiais, como o chocolate quente.

A CEO da Bizi Água de Coco, Dayana Bizi, considera muito importante a troca de experiências entre mulheres empreendedoras. “Essa tarde de parcerias e networking, foi importante para mim e para a Bizi. Quero agradecer o convite, a importância de estarmos juntas”, pontua Dayana.

Também presente no evento, a jornalista e influenciadora digital, Carmen Juliana, agradeceu o momento de troca de experiências. “Que tarde incrível e com mulheres que são referência em Campo Grande”, expressa a influenciadora.

O gerente de marketing da Jooy, Alessandro Sisan, destacou a importância da presença feminina no trabalho da empresa. “Temos um estande lindo, que é feito para encantar, mas tudo isso tem por trás o peso e a entrega de diversas mulheres que trabalham em nossa empresa. Então para a Jooy a mulher é muito importante para a sociedade”, afirma o gerente.

Quem quiser prestigiar o espaço da Jooy Incorporadora, expoente da construção de imóveis em Campo Grande, e também aproveitar o sabor especial dos doces da Lugano Chocolates, o local está aberto aos sábados, das 9h às 12h. O endereço da Central de Decorados é avenida Nelly Martins, número 169, bairro Santa Fé.