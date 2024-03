Mulheres empreendedoras têm até 5 de abril para se inscrever no Sebrae Delas

Mulheres que querem melhorar suas empresas ou que têm interesse em empreender são o foco do Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, programa do Sebrae/MS que transforma sonhos em negócios. As inscrições para o novo ciclo são feitas até o dia 5 de abril no portal do Sebrae, onde estão disponíveis mais informações.

Em 2024, as empreendedoras poderão escolher entre as jornadas Essencial, Premium e Global. Em qualquer uma, elas terão acesso a ferramentas e recursos inovadores na área de empreendedorismo; interação com consultores experientes; troca de experiências com outras empresárias; ampliação da rede de contatos; informações, oportunidades e outras iniciativas do Sebrae.

“Temos um alto número de empreendedoras atuando sozinhas em seus negócios, então elas têm a necessidade de estarem em grupos de apoio, de se inspirarem em negócios com realidades semelhantes, de buscar conhecimento para a gestão da sua empresa, de redes que a incentivem e orientem. Esse cenário mostra o quanto é importante a existência do programa Sebrae Delas, que comprovadamente, transforma a realidade de quem participa”, afirma a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Eu, Meu e Nós: Pilares que norteiam o Sebrae Delas

Para valorizar os saberes e a força feminina direcionados para os negócios, o programa Sebrae Delas foi estruturado em três pilares: Eu, Meu e Nós. Cada um deles trabalha um eixo fundamental para o sucesso da empresa.

O eixo “Eu” envolve as questões particulares enquanto indivíduo, na conciliação da vida profissional e pessoal. São estimulados o desenvolvimento da Inteligência Emocional, Liderança e Negociação, entre outras habilidades comportamentais.

A empresária Tatiana Agnelli, da Tutti Costura Criativa, de Campo Grande, participou do Sebrae Delas e reforça que o programa colaborou no seu crescimento. “A gente chega cheia de demanda e quer abraçar tudo, mulher já tem essa característica. Ela cuida dos filhos, da casa, ela precisa estar atenta a vários pontos e levamos isso para o negócio. Na minha jornada do Delas, o primeiro ponto trabalhado foram as habilidades comportamentais. Eu tinha uma dificuldade imensa, porque o artesanato propõe que a pessoa faça, mas ele tem um gargalo grande, porque as mãos não se multiplicam sozinhas. Chegou um momento em que não conseguia crescer. Então me perguntaram: ‘Vai querer continuar nesse lugar que você está?’ E eu não queria”, revela Tatiana.

Já o pilar “Meu” é voltado à gestão da empresa em si, abordando propósito, modelo de negócio, planejamento, inovação, e o “Nós” abrange todo o universo da comunidade feminina, incentivando o networking e a formação de redes de empreendedorismo.

A empresa Pé de Moleque Gourmet, também de Campo Grande, demonstra como as decisões empresariais podem mudar o rumo do negócio. “Eu não tinha CNPJ, não fazia planejamentos e não tinha organização financeira do meu negócio. A partir do momento em que iniciei o programa Sebrae Delas em 2023, o meu negócio começou a mudar para melhor. Fui orientada através das consultorias a formalizar minha empresa e passei a elaborar um plano de ação que hoje me permite gerir melhor o tempo, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo”, afirma Fernanda Merísio, dona do negócio.

Jornadas Essencial, Premium e Global

Cada jornada ofertada neste ano conta com uma série de ações de acordo com o momento em que a empresária está, seja mais iniciante ou em expansão. Em todas, o investimento pode ser parcelado em 10 vezes no cartão de crédito.

A Jornada Essencial, por exemplo, é mais voltada para a empreendedora iniciante. Ela inclui a participação em eventos de networking, palestras diversas, oficinas sobre habilidades comportamentais, mentoria mensal de uma hora com especialista em empreendedorismo, entre outros. Para participar, o valor é R$ 537,00.

Na Jornada Premium, para quem quer ter mais oportunidades de negócios, o destaque será a realização de workshop imersivo, capacitações para fortalecimento da liderança e as ações de aproximação com o mercado, além do acompanhamento da mentora especialista com duas horas mensais. O investimento é de R$ 1.746,00, e nesse caso, há a opção “duo”, quando duas empresárias do mesmo empreendimento podem se inscrever, por R$ 2.241,00.

Por fim, a Jornada Global é a grande novidade deste ano. Ela é direcionada a empresas já consolidadas, que queiram expandir e tenham um produto ou serviço com potencial para internacionalização. Para participar, é preciso desembolsar R$ 4.341,00, e também há a opção “duo”, por R$ 7.341,00.

Como se inscrever

Para se inscrever no Sebrae Delas é necessário ter mais de 18 anos de idade, ser brasileira ou naturalizada, residir em Mato Grosso do Sul, entre outros requisitos. As inscrições são feitas no portal do Sebrae. A equipe do Sebrae/MS está à disposição para esclarecer dúvidas em suas unidades ou pela Central de Relacionamento, no número 0800 570 0800.